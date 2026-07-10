Il cardinale Ravasi rileggerà la Genesi

Il cardinale Gianfranco Ravasi interverrà al festival sabato 19 settembre alle 15 in piazza Grande, dove leggerà la Genesi. La sua lettura si concentrerà sul testo come introduzione a un ordine morale, evidenziando il rapporto tra libertà, limiti e responsabilità dell’uomo nei confronti del creato. Ravasi è presidente emerito del Pontificio Consiglio della cultura. La sua presenza è tra le personalità attese all’evento.

Fra le personalità attese al festival, anche il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della cultura, che sabato 19 settembre alle 15 in piazza Grande ‘rileggerà’ la Genesi come alba di un ordine morale entro cui l’uomo è chiamato a misurarsi con libertà, limite e responsabilità verso il creato. Sicuramente di grande richiamo saranno le serate con Federico Taddia che venerdì 18 in piazza Grande (a cura di Ert) racconterà Margherita Hack, "stella fra le stelle": sullo stesso palco sabato 19 alle 22 Mario Tozzi ci inviterà ad ascoltare la Terra mentre a Sassuolo lo scrittore Paolo di Paolo terrà un reading letterario tra distopie classiche e contemporanee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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