Satnam Singh legale Lovato | Appello rileggerà prove e riformulerà da doloso a colposo

Notizia in breve

La Corte d’Assise di Latina ha confermato il capo di imputazione, riducendo la pena a sedici anni di reclusione. L’avvocato della parte lesa ha dichiarato che l’appello rileggerà le prove e proporrà la riformulazione dell’accusa da dolosa a colposa. La sentenza non ha modificato l’originaria imputazione, che rimane contestata come reato doloso. La decisione ha suscitato reazioni tra le parti coinvolte.