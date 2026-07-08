Satnam Singh legale Lovato | Appello rileggerà prove e riformulerà da doloso a colposo
La Corte d’Assise di Latina ha confermato il capo di imputazione, riducendo la pena a sedici anni di reclusione. L’avvocato della parte lesa ha dichiarato che l’appello rileggerà le prove e proporrà la riformulazione dell’accusa da dolosa a colposa. La sentenza non ha modificato l’originaria imputazione, che rimane contestata come reato doloso. La decisione ha suscitato reazioni tra le parti coinvolte.
“È una sentenza di conferma del capo di imputazione contestato, con una pena ridotta ad anni sedici. Noi riteniamo che la Corte d’Assise di Latina abbia perso l’occasione per riqualificare il capo di imputazione in colposo. Senz’altro la Corte d’Assise d’Appello di Roma rileggerà con attenzione il corredo documentale, le prove formate in istruttoria e sarà più semplice pervenire ad una riformulazione del capo di imputazione da doloso nella forma del dolo eventuale in omicidio colposo, come abbiamo sempre sostenuto”. Così Mario Antinucci, avvocato difensore di Antonello Lovato, giudicato colpevole per omicidio con dolo eventuale per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, uscendo dal tribunale di Latina subito dopo la sentenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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