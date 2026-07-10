Iannarilli ancora in biancoverde | accordo prolungato

Antony Iannarilli ha firmato un prolungamento del contratto con la squadra fino al 30 giugno 2028. L’estremo difensore, protagonista nelle ultime stagioni, continuerà a vestire la maglia biancoverde. La società ha deciso di mantenere in rosa il portiere, consolidando così la propria rosa per il futuro. La firma è avvenuta a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Avellino blinda uno dei protagonisti delle ultime stagioni e guarda al futuro nel segno della continuità. Antony Iannarilli ha prolungato il proprio contratto con il club biancoverde fino al 30 giugno 2028. Arrivato in Irpinia due anni fa, il portiere ha collezionato 51 presenze e 18 clean sheet, diventando un punto di riferimento della squadra e lasciando il segno anche con la storica rete realizzata contro il Catanzaro nella passata stagione. IL COMUNICATO. “L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Antony Iannarillii. L’estremo difensore ha rinnovato per un’altra stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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