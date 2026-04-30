L’allattamento prolungato è spesso al centro di discussioni e opinioni contrastanti, con alcuni che pongono domande dirette come “Ma lo allatti ancora?”. In molti contesti, le scelte delle madri vengono spesso giudicate o fraintese, creando un clima di insicurezza e pressione. La questione si inserisce in un panorama più ampio di opinioni pubbliche e stereotipi, che coinvolgono anche le modalità di cura e le decisioni di crescita dei bambini.

Essere genitori è una fatica enorme, anche perché qualsiasi decisione si prenda è sempre oggetto di commento, giudizio, opinione. Per un personaggio pubblico, per giunta donna, questo è estremamente amplificato. Il caso dell’attrice, cantante e ballerina statunitense Rumer Willis è solo l’ultima conferma. Willis, infatti, è finita al centro delle critiche per aver condiviso sui social la scelta di continuare ad allattare la figlia di quasi tre anni, riaccendendo un dibattito che ciclicamente torna a dividere l’opinione pubblica. Al di là del caso mediatico, la questione apre però a un tema più ampio e spesso frainteso, quello dell’ allattamento prolungato.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Ma lo allatti ancora?” I falsi miti da sfatare sull’allattamento prolungato

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