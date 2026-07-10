Uno studio dell'Università di Lancaster pubblicato sul Journal of Vision ha rilevato che le immagini di volti generate dall'intelligenza artificiale suscitano maggiore fiducia rispetto a quelle reali. La ricerca si basa sull'analisi delle reazioni di soggetti a diverse immagini di volti, evidenziando come quelli creati dall'IA risultino più convincenti agli occhi degli osservatori. Non sono stati riportati dettagli sui metodi di studio o sul campione analizzato.

AGI - Le immagini di volti create dall' intelligenza artificiale (IA) sono ormai in grado di ispirare più fiducia delle immagini di volti reali. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dall' Università di Lancaster e pubblicato sul Journal of Vision. La prima autrice Alexis McGuire ha spiegato: "La nostra ricerca dimostra che le persone rischiano di essere ingannate da immagini generate dall'intelligenza artificiale. Questi modelli di IA hanno democratizzato lo spazio online e sono accessibili a chiunque, anche senza competenze tecniche, per creare volti falsi che possono essere utilizzati per diversi scopi dannosi. È importante informare... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I volti falsi dell'IA convincono più di quelli veri

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