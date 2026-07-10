I volti falsi dell' IA convincono più di quelli veri
Uno studio dell'Università di Lancaster pubblicato sul Journal of Vision ha rilevato che le immagini di volti generate dall'intelligenza artificiale suscitano maggiore fiducia rispetto a quelle reali. La ricerca si basa sull'analisi delle reazioni di soggetti a diverse immagini di volti, evidenziando come quelli creati dall'IA risultino più convincenti agli occhi degli osservatori. Non sono stati riportati dettagli sui metodi di studio o sul campione analizzato.
AGI - Le immagini di volti create dall' intelligenza artificiale (IA) sono ormai in grado di ispirare più fiducia delle immagini di volti reali. È quanto emerge da un nuovo studio guidato dall' Università di Lancaster e pubblicato sul Journal of Vision. La prima autrice Alexis McGuire ha spiegato: "La nostra ricerca dimostra che le persone rischiano di essere ingannate da immagini generate dall'intelligenza artificiale. Questi modelli di IA hanno democratizzato lo spazio online e sono accessibili a chiunque, anche senza competenze tecniche, per creare volti falsi che possono essere utilizzati per diversi scopi dannosi. È importante informare... 🔗 Leggi su Agi.it
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