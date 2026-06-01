Un cane è caduto in un torrente questa mattina. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a salvarlo, portandolo in salvo. L'animale è stato recuperato senza ferite gravi e affidato alle cure di un volontario. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. L’operazione di salvataggio è durata circa 20 minuti. Le autorità hanno ricordato l’importanza di mantenere i cani sotto controllo vicino a corsi d’acqua.

L’animale, un cane di razza Setter, era precipitato nell’alveo del torrente e, a causa della conformazione particolarmente impervia della zona, risultava impossibilitato a risalire autonomamente. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno predisposto le operazioni di recupero utilizzando una scala opportunamente assicurata e stabilizzata, necessaria per consentire la discesa in sicurezza del personale all’interno dell’alveo del torrente, in un’area particolarmente impervia e difficilmente accessibile. Raggiunto l’animale, i Vigili del Fuoco lo hanno recuperato e riportato in salvo senza conseguenze. Sul luogo dell’intervento erano presenti... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cane caduto nel torrente: i Vigili del Fuoco gli salvano la vita

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