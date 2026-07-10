I serpenti a sonagli appena nati non sono più pericolosi degli adulti | lo studio che sfata il mito

Notizia in breve

Uno studio ha dimostrato che i serpenti a sonagli appena nati sono in grado di controllare il proprio veleno come quelli adulti. I ricercatori hanno osservato che i giovani serpenti non sono più pericolosi di quelli maturi, anche se gli adulti tendono a iniettare quantità maggiori di veleno, provocando morsi più gravi. La ricerca sfata il mito che i serpenti giovani siano meno pericolosi, evidenziando che il livello di controllo sul veleno è simile in tutte le età.