I serpenti a sonagli appena nati non sono più pericolosi degli adulti | lo studio che sfata il mito
Uno studio ha dimostrato che i serpenti a sonagli appena nati sono in grado di controllare il proprio veleno come quelli adulti. I ricercatori hanno osservato che i giovani serpenti non sono più pericolosi di quelli maturi, anche se gli adulti tendono a iniettare quantità maggiori di veleno, provocando morsi più gravi. La ricerca sfata il mito che i serpenti giovani siano meno pericolosi, evidenziando che il livello di controllo sul veleno è simile in tutte le età.
Un team di ricercatori ha scoperto che i giovani serpenti a sonagli sono in grado di controllare il proprio veleno proprio come gli adulti, mentre questi ultimi solitamente ne iniettano una quantità decisamente maggiore rispetto ai più piccoli d'età causando morsi più gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ecco Come I Serpenti A Sonagli Emettono Il Loro Suono...
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Hai idea se questo è un serpente a sonagli? [Joshua Tree CA] reddit