Studio giapponese sfata il mito dell'erba gatta | i gatti preferiscono un'altra pianta la vite d'argento

Un team di ricercatori giapponesi ha condotto uno studio in cui ha osservato le preferenze dei gatti per diverse piante. I risultati indicano che, quando lasciati liberi di scegliere, i felini preferiscono la vite d'argento rispetto all'erba gatta. La ricerca si basa su osservazioni dirette e test condotti in ambienti controllati, senza coinvolgimento di sostanze o stimoli esterni. I dati raccolti mostrano chiaramente quale pianta sia più attrattiva per i gatti testati.

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