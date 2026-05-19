Studio giapponese sfata il mito dell'erba gatta | i gatti preferiscono un'altra pianta la vite d'argento

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricercatori giapponesi ha condotto uno studio in cui ha osservato le preferenze dei gatti per diverse piante. I risultati indicano che, quando lasciati liberi di scegliere, i felini preferiscono la vite d'argento rispetto all'erba gatta. La ricerca si basa su osservazioni dirette e test condotti in ambienti controllati, senza coinvolgimento di sostanze o stimoli esterni. I dati raccolti mostrano chiaramente quale pianta sia più attrattiva per i gatti testati.

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Un team di ricerca giapponese ha dimostrato che i gatti, quando sono liberi di scegliere, preferiscono di gran lunga la vite d'argento all'erba gatta. I risultati dei test sul comportamento dei piccoli felini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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