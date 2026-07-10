I Rolling Stones hanno presentato il loro nuovo album, Foreign Tongues, con uno spettacolo di droni nel cielo di Londra. L’evento, tenutosi pochi giorni prima dell’uscita, ha accompagnato un party di lancio. Il disco, il venticinquesimo in studio, è stato annunciato con questa performance visiva. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli dello show o sulla data di uscita.

I Rolling Stones hanno pubblicato nella giornata odierna il loro nuovo album Foreign Tongues: pochi giorni prima del suo arrivo, il venticinquesimo lavoro in studio è stato anticipato da uno show di droni ed un party. Nella sera dell’8 luglio Mick Jagger e Ronnie Wood hanno ospitato amici, ospiti e personaggi del calibro di Daniel Craig, Rachel Weisz, Sam Fender, Sacha Baron Cohen, John McEnroe, Glen Matlock e Vernon Kay intervenuti all’hotel St. Clement. Rolling Stones, 500 droni hanno raffigurato l’iconica lingua simbolo della band nel cielo di Londra. Wood, Jagger ed il pianista Matt Clifford, collaboratore di lunga data del frontman e che accompagna in tour la band alle tastiere, hanno anche regalato al pubblico un’intima esibizione dal vivo del brano Ringing Hollow, presente nel nuovo album. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Rolling Stones celebrano l’uscita del nuovo album con uno spettacolo di droni nel cielo di Londra

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The Rolling Stones celebrate new album 'Foreign Tongues'

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