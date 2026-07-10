I prezzi del petrolio ignorano l?escalation ma i carburanti rimangono in zona rossa

I prezzi del petrolio sono tornati a scendere, con il Brent a 75 dollari al barile e il Wti a 71 dollari. Nonostante questa diminuzione, i costi dei carburanti rimangono elevati, ancora in zona rossa. Dopo un breve periodo di volatilità legato a opzioni e derivati, il mercato ha stabilizzato i prezzi del greggio, che però non si sono tradotti in ribassi significativi sui prezzi alla pompa.

Smaltita la sbornia di opzioni e derivati (è bastato un giorno), i prezzi del petrolio sono tornati a scendere (con il Brent a 75 dollari al barile e il Wti a quota 71 dollari). Anche se gli attacchi nel Golfo sono riparti ai livelli di quasi-guerra. E anche se il rischio Hormuz è tornato ai livelli di allarme rosso. Insomma, il petrolio è tornato a guardare altrove. Come se fosse tornato quel senso di assuefazione alla guerra e ai rischi, che nasconde anche i segnali che arrivano dal petrolio "fisico": dalla necessità di riempire le riserve di petrolio arrivate ai minimi storici negli Usa, ma anche nel mondo, all'evidenza dei prezzi, più alti, che si trovano a pagare realmente gli acquirenti di petrolio nel mondo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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