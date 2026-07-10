I parcheggi fantasma della città | 20 anni di cantiere a via Rolli niente posti per il Mercato Trieste

Notizia in breve

Il parcheggio di via Ettore Rolli, nella zona Trastevere, è in costruzione da vent'anni senza mai essere stato completato. Nella stessa città, l’autorimessa di via Chiana, nel quartiere Trieste-Parioli, è ferma da dieci anni e ancora non funziona. Questi cantieri aperti da tempo non offrono posti auto e sono considerati tra i più lunghi in corso nella città. Nessuna delle due strutture è ancora operativa.