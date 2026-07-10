I parcheggi fantasma della città | 20 anni di cantiere a via Rolli niente posti per il Mercato Trieste
Il parcheggio di via Ettore Rolli, nella zona Trastevere, è in costruzione da vent'anni senza mai essere stato completato. Nella stessa città, l’autorimessa di via Chiana, nel quartiere Trieste-Parioli, è ferma da dieci anni e ancora non funziona. Questi cantieri aperti da tempo non offrono posti auto e sono considerati tra i più lunghi in corso nella città. Nessuna delle due strutture è ancora operativa.
Il primato per l’immobilismo spetta forse al parcheggio di via Ettore Rolli, zona Trastevere: vent’anni di cantiere mai concluso. Ma anche l’autorimessa di via Chiana, nel cuore dei rioni Trieste-Parioli, “vanta” dieci anni di polvere. Aree sosta agognate dai romani che spendono ore della propria esistenza alla ricerca di un posto auto in quartieri inaccessibili, eppure bloccati da burocrazia cavillosa, fondi attesi invano o querelle giudiziarie. Come accaduto al parcheggio interrato sul Lungotevere dei Mellini, nato sulla carta nel 2008, conferenza dei servizi finita nel 2023, ma poi rivolta popolare con ricorso al Tar dei residenti, che di recente ha dato loro ragione. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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