Haaland ha scritto una lettera ai genitori di un bambino di 6 anni morto in un incidente. La comunicazione esprime vicinanza e solidarietà. Oltre ai sette gol segnati nel suo primo Mondiale, il giocatore ha mostrato sensibilità attraverso piccoli gesti di sostegno.

Un campione, ma anche un uomo di grande sensibilità. Tanti piccoli gesti di Erling Haaland ce lo hanno fatto apprezzare ancora di più dei sette gol segnati finora al suo primo Mondiale. L'ultimo è una lettera scritta a mano inviata ai genitori di Dennis, un bambino di 6 anni, grande tifoso dell'attaccante norvegese, morto tragicamente in un incidente. Insieme alla lettera, la famiglia Haaland ha spedito anche una maglia della Norvegia autografata. "Cari Mathias e Tiril, le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Dennis. Da genitori e familiari, è impossibile immaginare quello che state passando, ma sappiate che i nostri pensieri sono con voi in questo momento così difficile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "I nostri pensieri sono con voi": la lettera di Haaland ai genitori di Dennis, morto a 6 anni in un incidente

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