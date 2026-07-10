Un bambino di 6 anni è morto in un incidente stradale nel comune di Time, in Norvegia, dopo essere stato investito da un pirata della strada. Dopo la tragedia, l’attaccante di una squadra di calcio ha inviato alla famiglia una maglietta e una lettera. La polizia sta indagando sull’accaduto. La vittima era molto appassionata di calcio e aveva come idolo il giocatore che ha inviato il messaggio.

Un bambino norvegese di 6 anni è morto in un incidente stradale in Norvegia dopo essere stato travolto da un pirata della strada nel comune di Time. Il calciatore Erling Haaland, grande idolo del piccolo, ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia inviando direttamente a casa una maglia numero autografata della nazionale e una toccante lettera di condoglianze firmata insieme ai suoi familiari. Incidente stradale in Norvegia, morto un bambino di 6 anni La lettera inviata da Erling Haaland alla famiglia Il ringraziamento del padre di Dennis Incidente stradale in Norvegia, morto un bambino di 6 anni Dennis, un bambino di appena sei anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata in una zona residenziale nel comune di Time, nella contea di Stavanger, in Norvegia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bambino morto in un incidente in Norvegia, il suo idolo Haaland invia alla famiglia la maglia e una lettera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mondiali, Haaland spedisce la maglia alla famiglia di un bambino ucciso in un incidente. E la sua lettera commuove la Norvegia

La Norvegia felice invade anche il Tour: tutti con la maglia di Haaland e Uno-X Mobility protagonistaI tifosi norvegesi si sono presentati in massa durante il Tour de France, indossando maglie con i nomi di Haaland e Ødegaard.

Temi più discussi: Bimbo di un anno e mezzo morto travolto dall’auto guidata dalla nonna: la tragedia sotto gli occhi dei genitori; Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore: indagano i carabinieri; Bimbo di 9 anni muore in vacanza per un malore, vani i tentativi di rianimarlo; Bambino di un anno e mezzo morto investito dalla nonna a Zero Branco, travolto dall'auto in retromarcia.

Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un auto in retromarcia alla cui guida c’era la nonna. La tragedia è avvenuta a Zero Branco, in provincia di Treviso, nel piazzale di un condominio dove vive la famiglia del piccolo. Il tutto sot x.com

Quindi ho bloccato un bambino di Alara con il mio Valgavoth divoratore di terrori, pensando che Valgavoth avrebbe fermato il gigantesco trigger della morte esplosivo. reddit

Bambino morto investito dalla nonna a Zero Branco, le ultime parole di lei ai genitori prima dell'incidenteSolo un attimo prima dell'incidente di Zero Branco, la nonna del bambino morto investito aveva fatto una raccomandazione ai genitori del piccolo ... virgilio.it

Bambino di un anno e mezzo morto investito dalla nonna a Zero Branco, travolto dall'auto in retromarciaUn bambino di un anno e mezzo è morto investito a Zero Branco, travolto dall'auto guidata dalla nonna che procedeva in retromarcia nel cortile. virgilio.it