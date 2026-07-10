I Mondiali nel Midwest | Kansas City si trasforma in Messilandia

Durante i Mondiali, Kansas City si è trasformata in “Messilandia”, con l’Argentina di Scaloni che trova un ambiente accogliente tra cultura del barbecue e tradizioni della frontiera. La nazionale sudamericana ha ottenuto vittorie significative, attirando l’attenzione degli appassionati locali. La presenza di tifosi argentini e il clima festoso hanno contribuito a creare un’atmosfera simile a quella delle celebrazioni nazionali. La città si conferma come uno dei punti caldi per i supporter della squadra.

L’Argentina di Scaloni trova la sua tana ideale tra la cultura del barbecue, il mito della frontiera e la nostalgia per l’ultimo ballo del Diez. L’Argentina che strappa le vittorie a morsi piace all’America più profonda. La racconta in un bel reportage Giulia Zonca su La Stampa. Nel cuore del Midwest, la nazionale di Lionel Messi ha trovato una casa e un’inaspettata fonte di energia a Kansas City. Oggi la città si è trasformata in una vera e propria “Messilandia”. L’entusiasmo per l’Albiceleste supera persino il recente matrimonio della residente più celebre del posto, la popstar Taylor Swift, unita in nozze con Travis Kelce, stella dei Chiefs. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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