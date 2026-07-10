I funerali Khamenei | la terza sconfitta Usa nella guerra all’Iran

I funerali dell'ayatollah Alì Khamenei hanno visto una partecipazione massiccia, considerata la più grande mai registrata. La folla si è riunita in modo impressionante, rendendo l’evento senza precedenti. La cerimonia si è svolta senza incidenti e ha attirato decine di migliaia di persone. Non sono stati segnalati interventi di forze di sicurezza o disordini. La partecipazione ha superato di gran lunga le aspettative, segnando un momento di grande affluenza pubblica.

Si può azzardare con un certo grado di certezza che i funerali dell’ayatollah Alì Khamenei sono stati i più partecipati della storia, imparagonabili per numero di convenuti con quelli di altri leader occidentali recenti, politici o spirituali che siano, e, a quanto pare, anche con altri del passato (escludiamo quelli più antichi, che non potevano avvalersi per attirare le folle di mezzi di comunicazione efficaci). Secondo i media iraniani nei sei giorni di lutto hanno partecipato oltre 40 milioni di persone, cifra che i media occidentali hanno cercato in tutti i modi di sminuire, come denota il fatto che tanti hanno riferito, a dispetto di immagini inoppugnabili, di “ migliaia ” di persone. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Iran et Etats Unis, le retour de la guerre malgré les funérailles

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