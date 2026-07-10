Il governo ha annunciato un cambio di passo nella gestione della sicurezza, con un focus su un programma da completare e situazioni critiche da affrontare. La premier ha inserito questi aspetti tra le priorità della sua agenda di politica interna, in vista di un vertice dedicato alla sicurezza.

C’è un programma da completare e situazioni critiche da gestire. Giorgia Meloni in questa fase ha messo in cima alla sua agenda i dossier di politica interna. Lo dimostra l’input dato agli uffici di Palazzo Chigi e ai Ministeri di eseguire uno screening degli obiettivi e dei provvedimenti rimasti in sospeso, per individuare quelli da portare a termine prima della fine della legislatura. Ma anche la riunione, convocata al ritorno da Ankara, con i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e alcuni ministri, per affrontare il tema della sicurezza, estesa anche al caos lungo le linee ferroviarie, tra le cui cause il leader leghista ha indicato anche "il terrorismo", oltre a "disagi, chi ruba rame, chi trancia cavi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I dossier del governo. Vertice sulla sicurezza: "Ora cambio di passo"

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