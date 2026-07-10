I corvi sanno in anticipo dove i lupi attaccheranno le prede | così ne approfittano per nutrirsi dei resti

I corvi individuano in anticipo le zone di caccia dei lupi e si posizionano lì, pronti a nutrirsi dei resti delle prede. Non seguono sempre i predatori, ma conoscono le aree di maggiore attività e ci tornano regolarmente. Questa strategia permette loro di approfittare facilmente delle carcasse lasciate dai lupi, senza la necessità di accompagnarli durante le battute di caccia. La loro presenza si concentra dunque nelle zone di predazione più frequenti.

I corvi non seguono sempre i lupi per approfittare dei resti delle loro prede. Sanno già quali sono le aree dove i predatori cacciano più spesso e tornano di frequente lì per essere pronti a unirsi all'eventuale banchetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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