Non abbiamo più amici e le AI ne approfittano

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un rapporto dell’Eurispes, circa il 10% dei giovani italiani tra gli 11 e i 19 anni ha affermato di non avere amici stretti. La percentuale rappresenta una parte significativa di questa fascia d’età, evidenziando una possibile difficoltà nel mantenere rapporti di amicizia consolidati. La situazione viene descritta come un’assenza di amicizie profonde tra i ragazzi, con le intelligenze artificiali che, secondo alcuni, potrebbero sfruttare questa condizione.

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Secondo l’Eurispes, quasi il 10% dei giovani italiani tra gli 11 e i 19 anni ha dichiarato di non avere amici intimi. Questo dato si aggiunge a una serie di indicatori che suggeriscono l’esistenza di una vera e propria “recessione relazionale” in atto. In particolare, se facciamo un confronto tra.🔗 Leggi su Today.it

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