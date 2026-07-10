Hyundai i20 | la piccola tecnologica a cui non manca nulla

Hyundai ha presentato la nuova i20, un'auto compatta dotata di numerose tecnologie e dotazioni di serie. La vettura offre funzionalità avanzate senza compromettere le caratteristiche di un segmento B, con un allestimento completo che include sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di connettività. La gamma comprende motorizzazioni benzina e diesel, tutte omologate per rispettare le normative sulle emissioni. La produzione si svolge in uno stabilimento europeo, destinato sia al mercato interno che all'esportazione.

Quando pensiamo a un'utilitaria di segmento B, siamo abituati a vedere il prezzo come fattore principale di scelta, che determina di conseguenza qualche rinuncia in termini di dotazioni. Tuttavia, negli anni questa percezione è cambiata, con vetture sempre più complete e ricche che possono diventare senza difficoltà prime auto da famiglia. La Hyundai i20 è un esempio efficace in questo caso, con una gamma semplice che offre già dalla base tutto quello che serve. Un solo motore, declinato in versione benzina o bifuel a Gpl, aiuta a mantenere bassi i costi di produzione e gestione della vettura, che offre comfort e qualità costruttiva a prezzi accessibili, soprattutto nella versione base Dark Line che parte da 19. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Hyundai i20 2026: La Migliore City Car Design, Tecnologia e Prova Completa!

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