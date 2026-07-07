Hyundai i20 | utilitaria sì ma completa di tutto

Una nuova Hyundai i20 è stata presentata con un equipaggiamento completo, sfuggendo alla tradizione delle utilitarie semplici e essenziali. La vettura, tradizionalmente vista come un’auto economica e basilare, ora include numerose funzionalità, offrendo un pacchetto più ricco rispetto alle versioni base. La presentazione si è concentrata sulla dotazione di serie e sull’assenza di compromessi tra prezzo e contenuto.

Siamo stati abituati a considerare le utilitarie come vetture essenziali nella dotazione ed economiche nel prezzo, per renderle accessibili al grande pubblico. Oggi, però, anche il segmento B offre auto complete di tutto, a partire dalla dotazione tecnologica. La Hyundai i20 ne è un esempio: gamma semplice, con un solo motore 1.0 tre cilindri turbo da 90 Cv disponibile anche con alimentazione bifuel a Gpl, ma tutto il necessario di serie in termini di comfort e tecnologia per essere più di una semplice seconda auto di famiglia. In soli 4,07 metri di lunghezza offre versatilità e tanti contenuti, anche se alcuni aspetti, come il consumo, potrebbero essere migliori. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Hyundai i20 2026: La Migliore City Car Design, Tecnologia e Prova Completa!

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