Massimo Rosi, considerato un leader nel nuovo Consorzio di mafie al Nord, è a capo della ‘ndrangheta di Legnano. Secondo fonti, avrebbe rapporti con vari settori dell’organizzazione. Un deputato della Lega avrebbe commentato, riferendosi a un suo possibile coinvolgimento, che in futuro si preferirebbe che un certo esponente non partecipasse più a eventi pubblici. Non sono stati forniti dettagli sui contatti specifici tra Rosi e il politico.

Massimo Rosi è uomo di potere, nel nuovo Consorzio di mafie al Nord è inserito come il capo della locale di ‘ndrangheta di Legnano. Ha contatti con tutti i rami dell’Hydra mafiosa. E oggi punta dritto al Parlamento. È la primavera del 2021. In tasca, secondo chi indaga, si porta il contatto con un deputato della Lega allora in carica (non indagato). In realtà nel partito del Carroccio, il boss mostra di avere altre conoscenze. Un altro politico, già vicino a Umberto Bossi. E così ecco il capomafia ragionare di politica, del “Felpa” al secolo Matteo Salvini e del politico amico “ritenuto poco affidabile”, “perché – dice intercettato – io non è che sono qua a guardare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Hydra, il boss della ‘ndrangheta e i contatti con il deputato della Lega: “Il Felpa Salvini al prossimo giro quello lo lascia a casa”

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