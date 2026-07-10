House of David 3 | Prime Video rinnova il dramma biblico campione di incassi

Prime Video ha annunciato il rinnovo per una terza stagione di House of David, una serie drammatica biblica che si basa su un universo di storie religiose. La serie, prodotta da Wonder Project e Amazon MGM Studios, si conferma tra i titoli di maggior successo nel genere dei period drama a sfondo religioso.

L’universo dei period drama a sfondo religioso si conferma uno dei pilastri più solidi della televisione contemporanea. Prime Video ha ufficializzato il rinnovo per la terza stagione di House of David, l’epica serie biblica prodotta da Wonder Project e Amazon MGM Studios. La notizia è stata confermata da Deadline. Il franchise ha dimostrato una tenuta straordinaria fin dal suo esordio, quando la prima stagione ha catalizzato l’attenzione di oltre 40 milioni di spettatori in tutto il mondo, stupendo il pubblico anche per l’innovativo e massiccio utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ricostruzione digitale di scenografie, battaglie storiche e immense folle. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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House of David Season 3 Whats Next for the Biblical Epic Prime Video || The Tollywood Life

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