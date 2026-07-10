Hockey prato l’Italia piega il Portogallo e stacca il pass per gli Europei 2027

L’Italia ha battuto il Portogallo 5-2 nella semifinale dell’EuroHockey Championship Qualifier a Roma, assicurandosi il pass per gli Europei 2027. La partita ha deciso le squadre che parteciperanno alla rassegna continentale del prossimo anno.

Nella semifinale dell’EuroHockey Championship Qualifier, torneo che si disputa a Roma, per stabilire i nomi delle squadre che completeranno le partecipanti alla rassegna continentale del 2027, l’Italia piega il Portogallo 5-2 e centra l’obiettivo qualificazione. Domenica pomeriggio la sfida con la Scozia nella finale per il primo e secondo posto determinerà la vincitrice del torneo. Gli azzurri riescono a rompere l’equilibrio iniziale con l’acuto vincente di Gianluca Frascino al quattordicesimo minuto. I padroni di casa sono letteralmente granitici in fase difensiva e cinici in attacco come dimostra il raddoppio siglato da Davide Giuliani al ventitreesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Caffè Italia * 08/07/26 reddit

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