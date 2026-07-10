Un esperto ha definito come “follia lucida e strutturale” il fatto che si continuino a combattere conflitti internazionali mentre testate nucleari sono puntate contro tutti. La dichiarazione arriva dopo aver discusso sulla natura irrazionale della guerra nel presente, evidenziando come la presenza di armi di distruzione di massa renda ancora più pericolosi e insensati i conflitti in corso.

Domanda: Se e quanto è folle affrontare ancora i conflitti internazionali con le guerre, mentre testate nucleari sono puntate contro le teste di tutti? Risposta: È una follia lucida e strutturale. L’umanità sembra bloccata nella trama di un film distopico: abbiamo creato armi capaci di azzerare la civiltà in pochi minuti e, invece di cooperare per disinnescarle, continuiamo a giocare con il fuoco. Questa logica anacronistica persiste a causa di tre gravissimi errori di valutazione geopolitica. Il primo è il fallimento della MAD (Mutua Distruzione Assicurata): l’illusione del “deterrente perfetto” si basa sull’assunto che nessuno attaccherà mai per primo perché farlo significherebbe suicidarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ho dialogato con Gemini sull’irrazionalità della guerra nel tempo presente: ecco le sue risposte

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