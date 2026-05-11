Ultimo appuntamento della rassegna Spazio Tempo Presente con ' Vita di San Genesio'
A Ballast – Officine Creative ( via Giunta Pisano 14, Pisa) si conclude mercoledì 13 maggio, alle 21:00, la rassegna Spazio Tempo Presente – scritture teatrali per il contemporaneo con Vita di San Genesio, scritto e diretto da Alessandro Paschitto, un progetto dalla compagnia CTRL+ALT+CANC, una.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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