Harry senza Meghan al countdown degli Invictus Games | lei resta lontana per sicurezza ma il gossip esplode

Harry partecipa agli Invictus Games 2027 a Birmingham senza Meghan Markle, che non è presente agli eventi pubblici nel Regno Unito. La donna è rimasta lontana per motivi di sicurezza. La presenza del principe è senza accompagnamento femminile, e il suo ritorno in pubblico si svolge senza la consorte. La notizia ha suscitato discussioni nel mondo del gossip.

Harry riparte da solo per gli Invictus Games 2027: il countdown a Birmingham senza Meghan Markle, rimasta lontana dagli impegni pubblici nel Regno Unito ufficialmente per motivi di sicurezza. Ma il gossip sulla loro relazione esplode. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Harry & Meghan Return for Invictus Games: Get Ready!

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Meghan Markle non parteciperà all'evento di conteggio dei giochi Invictus di Prince Harry a Birmingham reddit

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