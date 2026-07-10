Harry senza Meghan al countdown degli Invictus Games | lei resta lontana per sicurezza ma il gossip esplode

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Harry partecipa agli Invictus Games 2027 a Birmingham senza Meghan Markle, che non è presente agli eventi pubblici nel Regno Unito. La donna è rimasta lontana per motivi di sicurezza. La presenza del principe è senza accompagnamento femminile, e il suo ritorno in pubblico si svolge senza la consorte. La notizia ha suscitato discussioni nel mondo del gossip.

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Harry riparte da solo per gli Invictus Games 2027: il countdown a Birmingham senza Meghan Markle, rimasta lontana dagli impegni pubblici nel Regno Unito ufficialmente per motivi di sicurezza. Ma il gossip sulla loro relazione esplode. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Harry & Meghan Return for Invictus Games: Get Ready!

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