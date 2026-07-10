Halim muore per mano di Sehrat che incastra Daylan
Un uomo viene ucciso da Sehrat, che poi accusa Daylan di aver compiuto il delitto. La scena si svolge in un ambiente domestico, con Sehrat che confessa l’omicidio e indica Daylan come responsabile. La vittima, Halim, viene trovata senza vita, mentre Sehrat viene arrestata. La polizia raccoglie prove che collegano la donna all’omicidio, e si avvia un’indagine per chiarire i motivi dell’omicidio e le eventuali responsabilità di Daylan.
È possibile che dopo tutto quello che è già successo la tensione tra gli Yelduran e i Korda?l? raggiunga un nuovo punto di rottura? Sì, e si vedrà nella nuova puntata della serie turca che Canale 5 ha scelto di mandare in onda in prima serata, L’erede. Stasera, venerdì 10 luglio, l’appuntamento è alle 22:00, dopo La Ruota della fortuna, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e successivamente on demand. Addio a Ece Irtem: morta a 35 anni l’attrice delle soap turche di Canale 5 accanto a Can Yaman X Leggi anche › Y?ld?z ricatta Akif: le anticipazioni della puntata di stasera di “L’erede” L’erede, anticipazioni puntata 10 luglio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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