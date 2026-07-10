Un uomo viene ucciso da Sehrat, che poi accusa Daylan di aver compiuto il delitto. La scena si svolge in un ambiente domestico, con Sehrat che confessa l’omicidio e indica Daylan come responsabile. La vittima, Halim, viene trovata senza vita, mentre Sehrat viene arrestata. La polizia raccoglie prove che collegano la donna all’omicidio, e si avvia un’indagine per chiarire i motivi dell’omicidio e le eventuali responsabilità di Daylan.

È possibile che dopo tutto quello che è già successo la tensione tra gli Yelduran e i Korda?l? raggiunga un nuovo punto di rottura? Sì, e si vedrà nella nuova puntata della serie turca che Canale 5 ha scelto di mandare in onda in prima serata, L’erede. Stasera, venerdì 10 luglio, l’appuntamento è alle 22:00, dopo La Ruota della fortuna, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, in diretta e successivamente on demand. Addio a Ece Irtem: morta a 35 anni l’attrice delle soap turche di Canale 5 accanto a Can Yaman X Leggi anche › Y?ld?z ricatta Akif: le anticipazioni della puntata di stasera di “L’erede” L’erede, anticipazioni puntata 10 luglio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Halim muore per mano di Sehrat, che incastra Daylan

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