Nella notte tra sabato e domenica, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A1 tra Milano e Napoli, nel tratto che attraversa Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto si è incastrata sotto un camion, provocando la morte di un giovane di 22 anni. La dinamica dell’incidente ha coinvolto anche altri veicoli, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto nella notte sull’Autostrada A1 Milano-Napoli. Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa notte tra sabato e domenica 17 maggio, lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso nel territorio di Villanova del Sillaro, in provincia di Lodi. Intorno alle 2 del mattino, una BMW guidata da un ragazzo di 22 anni ha tamponato violentemente un mezzo pesante. L’impatto è stato così forte che l’auto è finita incastrata sotto il rimorchio del camion. Il giovane è morto sul colpo. La dinamica e il coinvolgimento di più veicoli. Lo scontro iniziale si è verificato al chilometro 28 in direzione sud. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Villanova del Sillaro, tragedia sulla A1: auto si incastra sotto un camion, muore un 22enne

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