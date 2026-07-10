Haaland e Kane si affrontano in campo, due dei centravanti più forti al mondo. Finora, si sono sfidati in una sola partita ufficiale, senza altre occasioni di confronto diretto. La sfida tra i due attaccanti continua a suscitare interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Entrambi sono considerati tra i migliori nel loro ruolo, ma non ci sono altri incontri ufficiali tra di loro a testimoniare questa rivalità.

Vuoi più bene al papà o alla mamma? Domanda senza risposta: impossibile scegliere. Più forte Harry Kane o Erling Braut Haaland? Ecco, siamo lì. Questione di gusti, ma di sicuro si tratta dei due centravanti classici più forti del mondo. È presumibile che, andando avanti così, a fine carriera il norvegese avrà segnato più dell’inglese. Per adesso Haaland ha realizzato 361 gol tra club e nazionale, mentre Kane è a quota 538. I sette anni di differenza giocano a favore di Haaland, ma nella sfida di domani l’età non sarà un fattore e per entrambi, adesso, conta solo fare uno step in più e arrivare in semifinale al Mondiale. Molto forti di testa,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Haaland-Kane, si sfidano i due centravanti migliori del mondo. Con un solo precedente

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Haaland v Gabriel NEVER disappoints

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