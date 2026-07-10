Un bambino brasiliano vittima di bullismo a scuola per i capelli lunghi ha ricevuto un videomessaggio da parte di un calciatore norvegese. L’atleta, noto per giocare nel Manchester City, ha incoraggiato il ragazzo, che si ispira a lui, invitandolo a non arrendersi. L’intervento è stato condiviso sui social media, attirando l’attenzione sulla vicenda.

Il campione norvegese Erling Haaland ha inviato un videomessaggio a un bambino brasiliano vittima di bullismo a scuola perché portava i capelli lunghi, ispirandosi all'attaccante del Manchester City. Protagonista della vicenda è il piccolo Vinicius Correa, di Balneario Camboriú, preso di mira dai compagni per il suo taglio di capelli. Nel filmato, pubblicato dal Manchester City, Haaland si rivolge direttamente al bambino. "So che sei l'Erling Haaland del Brasile", dice il calciatore. "Ti ringrazio per questo", aggiunge. Quindi lo invita a non cambiare acconciatura e a non lasciarsi condizionare dai commenti degli altri. "I capelli lunghi sono molto belli. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Haaland incoraggia un bimbo brasiliano suo fan vittima di bullismo

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