Guerra civile in Sudan la storia di una famiglia di profughi

Da tv2000.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una famiglia sudanese ha lasciato la propria casa a causa della guerra civile in corso nel paese. Sono fuggiti portando con sé pochi effetti personali, cercando rifugio in un campo profughi vicino. La loro partenza è avvenuta dopo aver sentito colpi e esplosioni nelle vicinanze. La famiglia sta affrontando le difficoltà di vivere in condizioni precarie senza un’occupazione stabile. La loro storia è tra le tante di chi ha dovuto abbandonare tutto per scampare ai combattimenti.

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Nel Sudan martoriato dalla guerra civile, la storia di una famiglia di profughi. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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