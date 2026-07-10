Guerra civile in Sudan la storia di una famiglia di profughi
Una famiglia sudanese ha lasciato la propria casa a causa della guerra civile in corso nel paese. Sono fuggiti portando con sé pochi effetti personali, cercando rifugio in un campo profughi vicino. La loro partenza è avvenuta dopo aver sentito colpi e esplosioni nelle vicinanze. La famiglia sta affrontando le difficoltà di vivere in condizioni precarie senza un’occupazione stabile. La loro storia è tra le tante di chi ha dovuto abbandonare tutto per scampare ai combattimenti.
Nel Sudan martoriato dalla guerra civile, la storia di una famiglia di profughi. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Guerra civile in Sudan, la storia di una famiglia di profughi
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