Guerra civile in Sudan, la storia di una famiglia di profughi

Notizia in breve

Una famiglia sudanese ha lasciato la propria casa a causa della guerra civile in corso nel paese. Sono fuggiti portando con sé pochi effetti personali, cercando rifugio in un campo profughi vicino. La loro partenza è avvenuta dopo aver sentito colpi e esplosioni nelle vicinanze. La famiglia sta affrontando le difficoltà di vivere in condizioni precarie senza un’occupazione stabile. La loro storia è tra le tante di chi ha dovuto abbandonare tutto per scampare ai combattimenti.