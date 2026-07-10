Guardia di Finanza l' indagine finisce in prescrizione ma vengono comunque recuperati 1.3 milioni
Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo si è conclusa con la prescrizione, ma durante le verifiche sono stati recuperati oltre 1,3 milioni di euro per l’erario. Le attività di polizia giudiziaria hanno portato al sequestro di somme di denaro, anche se il procedimento legale non ha portato a una condanna definitiva. La procedura si è conclusa senza ulteriori azioni, ma il recupero resta eseguito.
I finanzieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno condotto un’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare all’Erario il recupero di rilevanti risorse finanziarie per oltre 1,3 milioni di euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, avevano consentito di ricostruire un complesso meccanismo illecito basato su una rete di società cooperative nel settore della manodopera riconducibili, nella quasi totalità, ad un consorzio gestito da un soggetto ritenuto “dominus” dell’intera... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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