Guardia di Finanza l' indagine finisce in prescrizione ma vengono comunque recuperati 1.3 milioni

Notizia in breve

Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo si è conclusa con la prescrizione, ma durante le verifiche sono stati recuperati oltre 1,3 milioni di euro per l’erario. Le attività di polizia giudiziaria hanno portato al sequestro di somme di denaro, anche se il procedimento legale non ha portato a una condanna definitiva. La procedura si è conclusa senza ulteriori azioni, ma il recupero resta eseguito.