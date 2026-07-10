GTA 6 in Australia | rischio multa da 35 milioni per Rockstar
Rockstar rischia una multa da 35 milioni di dollari in Australia per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza online di GTA 6. Il governo locale ha avviato un procedimento legale contro la società, accusandola di violazioni nelle pratiche di tutela dei dati e dei consumatori. La multa potrebbe essere applicata prima dell’uscita ufficiale del gioco, prevista tra pochi mesi. La questione riguarda specificamente le misure di sicurezza adottate e la gestione dei dati degli utenti.
A pochi mesi dal debutto, GTA 6 si prepara a fare i conti con uno dei quadri normativi più severi al mondo in materia di sicurezza online: in Australia il nuovo capitolo firmato Rockstar Games dovrà rispettare le regole che impongono la verifica dell’età per i contenuti destinati ai maggiorenni, e in caso di mancata conformità – come riportato dalla BBC – lo studio rischierebbe una sanzione fino a 49,5 milioni di dollari australiani per ogni violazione, pari a circa 35 milioni di dollari statunitensi. Il meccanismo, però, non è generico: dipende dalla classificazione. Se, come ampiamente previsto, GTA 6 riceverà il rating R18+ (Restricted)... 🔗 Leggi su Game-experience.it
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