GTA 6 in Australia | rischio multa da 35 milioni per Rockstar

Notizia in breve

Rockstar rischia una multa da 35 milioni di dollari in Australia per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza online di GTA 6. Il governo locale ha avviato un procedimento legale contro la società, accusandola di violazioni nelle pratiche di tutela dei dati e dei consumatori. La multa potrebbe essere applicata prima dell’uscita ufficiale del gioco, prevista tra pochi mesi. La questione riguarda specificamente le misure di sicurezza adottate e la gestione dei dati degli utenti.