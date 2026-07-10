Un gruppo di tifosi tedeschi ha criticato il ruolo di Juergen Klopp come commissario tecnico, sollevando dubbi sul suo legame con la società Red Bull. La discussione riguarda la possibile nomina di Klopp alla guida della nazionale, con alcuni sostenitori che esprimono riserve sulla compatibilità tra il suo incarico e gli interessi commerciali legati al club. La questione ha generato dibattito tra gli appassionati e gli addetti ai lavori nel calcio tedesco.

Il possibile arrivo di Juergen Klopp sulla panchina della Germania sta creando alcune divisioni nel mondo del calcio tedesco. L'alleanza di tifosi 'Unsere Kurve', che rappresenta gli interessi dei sostenitori e dei soci dei club, ha espresso forti riserve sull'eventuale nomina dell'ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund a commissario tecnico della Nazionale a causa del suo legame con Red Bull. Secondo il portavoce Thomas Kessen, se la Federcalcio tedesca (Dfb) dovesse accettare il presunto accordo che consentirebbe a Klopp di mantenere anche da ct il ruolo di testimonial del gruppo Red Bull, si tratterebbe di "un altro inchino al capitale". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Gruppo tifosi tedeschi contro Klopp ct, contestato legame con Red Bull

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jürgen Klopp nuovo ct della Germania: così i tedeschi sognano di rinascere, ma la Red Bull può bloccare tuttoLa Federazione tedesca ha annunciato l’ingaggio di un nuovo commissario tecnico per la nazionale di calcio.

Klopp ct con la lattina? L'idea per risolvere il nodo tra Germania e Red BullJurgen Klopp ha sollevato una lattina durante una discussione, cercando di trovare una soluzione al problema tra la nazionale tedesca e il team Red...

Si parla di: Svolta Germania: Klopp disponibile a fare il Ct; Germania: via il ct Nagelsmann, Klopp può liberarsi dalla Red Bull grazie a una clausola di rescissione.

Non spendete nemmeno 1 centesimo allo stadio. I tifosi del 'Gladbach contro la Red BullIn occasione della trasferta del Borussia Mönchengladbach sul campo del Lipsia, i tifosi del club renano hanno annunciato una forma di protesta particolare contro il club sassone, legato al gruppo Red ... tuttomercatoweb.com