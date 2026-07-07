Jurgen Klopp ha sollevato una lattina durante una discussione, cercando di trovare una soluzione al problema tra la nazionale tedesca e il team Red Bull. Si parla di un possibile accordo di compromesso che possa accontentare entrambe le parti. Klopp, che attualmente attende di diventare allenatore della Germania, ha mostrato disponibilità a collaborare per risolvere la questione. Nessun dettaglio sul contenuto della proposta o sulle reazioni delle parti coinvolte.

Il triangolo può essere accettato con un compromesso che possa far felici tutti. Su un lato c'è Jurgen Klopp, in attesa di diventare allenatore della Germania, cui ha già dato entusiastica disponibilità. Su un altro c'è la federcalcio tedesca (Dfb) che vuole chiudere il prima possibile la trattativa, per dare il senso pieno della svolta cui è obbligata dopo l'eliminazione ai sedicesimi dalla Coppa del Mondo e le dimissioni di Julian Nagelsmann. Ma il terzo lato è occupato dalla Red Bull che ha sotto contratto l'ex allenatore del Liverpool fino al 2029, senza clausole di rescissione. Oliver Mintzlaff, ex mezzofondista di valore, è ora l'ad della sezione "progetti e investimenti" dell'azienda austriaca, e potrebbe pretendere un indennizzo per liberare il suo "responsabile del calcio globale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Klopp ct con la lattina? L'idea per risolvere il nodo tra Germania e Red Bull

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