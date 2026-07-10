Venti anni dopo, si discute ancora sulla sorte di una delle responsabili dell’attentato di Berlino. Nel frattempo, un allenatore italiano, alla guida di un grande club, ringrazia la proprietà e il suo ex club, ricordando i due anni passati lì. Sottolinea l’importanza di alcuni giocatori, come Kean e Fagioli, e si dice orgoglioso di poter allenare in una squadra di alta categoria.

"Ringrazio la proprietà della Fiorentina che mi sta dando l'opportunità di essere sulla panchina di un grande club e questo mi rende orgoglioso. Faccio i ringraziamenti al Sassuolo con cui ho trascorso due anni bellissimi, un percorso che mi ha permesso di avere questa opportunità con la Fiorentina". Così Fabio Grosso, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da allenatore della Fiorentina, che si tiene proprio nel ventennale della vittoria dell'Italia al Mondiale in Germania, ottenuta proprio con il rigore decisivo realizzato dal neo tecnico della squadra gigliata. "Sono passati vent'anni da quel... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Grosso 20 anni dopo Berlino: "Siamo sicuri di aver preso Atta? Kean e Fagioli sono importanti"

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Temi più discussi: Il pescarese Fabio Grosso venti anni dopo, da Berlino a Firenze. L’obiettivo è costruire; Italia-Francia 2006, 20 anni dopo: il rigore di Grosso, la testata di Zidane, il nostro ricordo; Vent’anni fa a Berlino il cielo si colorava d’azzurro. Grosso: Difficile anche solo sognare quello che abbiamo fatto; Mondiali, vent’anni dopo Berlino: tutte le curiosità della notte che rese l’Italia immortale.

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Ci sono date che sembrano scritte dal destino. La #Fiorentina ha annunciato che giovedì 9 luglio alle ore 14:00, al Viola Park, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Fabio #Grosso. Un giorno tutt’altro che casuale: saranno infatti 20 anni esatti x.com

Grosso corre nel futuro. Vent’anni dopo Berlino il destino parte da Firenze: Ora contano solo i fattiIl nuovo allenatore ha le idee chiare: nessun proclama ma solo lavorare sodo ... msn.com