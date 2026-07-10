Mauro Corona ha annunciato la morte di Ferruccio Clerino, suo amico e compagno di arrampicate. Lo scrittore trentino ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio pubblico, ricordando Clerino come un fratello. Clerino era stato citato più volte durante i collegamenti di Corona alla trasmissione televisiva È sempre Cartabianca. La notizia ha suscitato dolore tra coloro che conoscevano e stimavano Clerino.

Mauro Corona piange la morte di Ferruccio Clerino. Lo scrittore trentino ha annunciato il lutto pubblicando un messaggio di cordoglio in onore del compagno di tante arrampicate, citato spesso durante i suoi abituali collegamenti alla trasmissione È sempre Cartabianca. Il 75enne autore e alpinista ha voluto affidare ai social il suo ricordo dello storico amico “Ferro”. Il messaggio di Mauro Corona Il rapporto con "Ferro" e la foto con Brad Pitt Ferruccio Clerino citato a È sempre Cartabianca Il messaggio di Mauro Corona Corona ha dato l’addio a Clerino dedicandogli un post sulla sua pagina Facebook, a corredo di una foto abbracciato a quello che considerava un “fratello”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grave lutto per Mauro Corona, morto l'amico Ferruccio Clerino citato a È sempre Cartabianca: "Un fratello"

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