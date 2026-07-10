Una quindicenne è caduta da cavallo in un maneggio di Reggello questa mattina. La giovane è rimasta ferita e è stata soccorsa con un elicottero. Le sue condizioni sono considerate gravi. Le autorità stanno indagando sull’incidente.

Reggello (Firenze), 10 luglio 2026 – Grave incidente questa mattina in un maneggio del territorio comunale di Reggello: una ragazza di 15 anni è rimasta ferita dopo essere caduta da cavallo. L'incidente è avvenuto intorno alle 9. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata sbalzata dalla sella durante l'attività e avrebbe riportato un grave trauma cranico. Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118, la polizia municipale e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Considerata la gravità delle condizioni della ragazza, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. La quindicenne è stata quindi trasferita in codice rosso all'ospedale di Careggi, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave incidente al maneggio, quindicenne cade da cavallo. Soccorsa con l’elicottero

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