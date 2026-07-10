Grande Fratello tre edizioni in un anno? L’ipotesi di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha ipotizzato la possibilità di trasmettere tre edizioni del Grande Fratello in un anno. La trasmissione rimane tra i programmi principali dei palinsesti Mediaset per il 2026-2027 e potrebbe rafforzare la presenza di Selvaggia Lucarelli nel cast. La proposta arriva in un momento in cui il reality continua a essere un elemento chiave della programmazione del gruppo televisivo.

Il reality di Canale 5 resta al centro dei nuovi palinsesti Mediaset 20262027 e potrebbe diventare ancora più presente, con un ruolo sempre più forte di Selvaggia Lucarelli. Il Grande Fratello non sembra avere alcuna intenzione di prendersi una pausa. Anzi, nella strategia Mediaset il reality continua a occupare uno spazio centrale, al punto che Pier Silvio Berlusconi non avrebbe escluso una nuova edizione già nella primavera del 2027. Una prospettiva che, se confermata, porterebbe Canale 5 a una vera maratona televisiva: tre stagioni del programma nell'arco di circa 12 mesi. Grande Fratello, l'ipotesi delle tre edizioni in un anno La presentazione dei palinsesti Mediaset 20262027 non lasciano spazio a dubbi: il Grande Fratello VIP è già previsto in autunno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Pier Silvio non esclude di fare tre edizioni del GF in un anno #GrandeFratello x.com

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