Grace Wales Bonner farà il suo debutto come direttrice creativa della linea uomo di Hermès a gennaio 2027, durante la Settimana dell’Alta Moda. Prende il posto di Véronique Nichanian, che ha guidato la collezione per circa quarant’anni. La presentazione avverrà in occasione della prossima edizione della manifestazione di moda.

Dopo la nomina di direttrice creativa della sezione di Hermès Uomo, Grace Wales Bonner, che ha preso il posto di Véronique Nichanian (direttrice creativa della linea uomo di Hermès per quasi quattro decenni), presenterà il suo debutto durante la Settimana dell’Alta Moda di gennaio 2027, dove mostrerà il suo talento in passerella. Hermès Uomo debutta con Grace Wales Bonner a gennaio 2027. Axel Dumas, Amministratore Delegato del gruppo, sapeva che il progetto era già ben avviato. E l’azienda, che nel 2025 ha registrato un fatturato di 16 miliardi di euro, ha colto l’occasione durante la presentazione dei risultati finanziari 2025, poiché poteava intravedere una tempistica a breve per il lancio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Grace Wales Bonner debutterà in Hermès uomo a gennaio 2027

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