Gp di Germania di MotoGp | Fernandez il più veloce nelle libere davanti a Marquez

Raul Fernandez ha registrato il miglior tempo nelle libere del Gran Premio di Germania con un 1’20”829. Lo spagnolo ha preceduto di pochi centesimi le Ducati di Marc Marquez, caduto senza conseguenze, e di Fabio Di Giannantonio, rispettivamente con tempi di 1’20”880 e 1’20”936.

Raul Fernandez è il più veloce nelle libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse gira in 1’20?829 e precede le Ducati del connazionale Marc Marquez (1’20?880), caduto senza conseguenze, e di Fabio Di Giannantonio (1’20?936). Quarto tempo per la migliore delle Honda, quella dello spagnolo Joan Mir (1’20?944) che si lascia alle spalle Jack Miller (1’21?000), leader tra le Yamaha e il connazionale Alex Marquez (1’21?002) con la Ducati del team Gresini. Ottavo tempo per Marco Bezzecchi (1’21?370) con l’Aprilia. Il romagnolo è ancora acciaccato dopo la caduta di una settimana fa ad Assen. Turno particolarmente difficile per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, che realizza solo il 19° tempo con la Ducati. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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