Golf - Il trofeo a Braccicorti Pieroni s’impone su tutti

Federico Pieroni ha vinto il " Trofeo Oreficeria Biagioni " di Barga, sponsor storico del Golf Club Garfagnana, nella classifica "Lordo", svettando su tutti con lo spettacolare risultato di 54 colpi, ossia il par del campo e a soli 3 colpi dal record del campo fatto da Piero Lombardi che resiste, ormai, da parecchi anni. Al secondo posto, distanziato di ben 4 colpi, Michael Salotti, fermatosi a quota 58 colpi (+4). La gara si è svolta nel funzionale impianto del Golf Club Garfagnana di località Braccicorti in Comune di Pieve Fosciana. Nella classifica "Netto" di Prima categoria si è aggiudicato la vittoria Denio Salotti, al rientro ufficiale alle competizioni, dopo qualche mese di assenza, con l’ottimo risultato di 55 colpi (+1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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