Sabato scorso, il torneo Lavit Golf Cup si è svolto al golf Villa Paradiso di Cornate d’Adda, con la partecipazione di oltre 160 concorrenti. La competizione ha visto la vittoria di Cardillo, che si è aggiudicato il trofeo Lavit Cup. A Russo, invece, è stato consegnato il trofeo Generali, assegnato durante l’evento. La giornata ha visto confronti tra numerosi appassionati di golf provenienti da diverse zone.

Sabato il golf Villa Paradiso è stato palcoscenico de Lavit Golf Cup, che ha visto oltre 160 in gara a Cornate d’Adda. Davide Cardillo ha vinto con 79 colpi. In prima categoria Mauro Broglia ha superato di misura Maria Giardina. In seconda Pierluigi Villa ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, irraggiungibile per Paolo Tresoldi. In terza Paolo Gasparetti ha avuto la meglio su Niccolò Pina. Premi speciali a Nunzia Todisco, miglior lady, e Walter Meroni, senior. Nello stesso giorno al Golf Barlassina ha fatto tappa la Coppa Banca Generali. Ha vinto Nicola Russo nei 72 colpi del par per i professionisti. Niccolò Nespoli, Michele Marcalie Alessandro Puccini si sono imposti nelle categorie nette precedendo Leonardo Ferradini, Primo Maronati e Stefano Ranzini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Golf. Cardillo vince la Lavit Cup. A Russo il trofeo Generali

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