gli avanzi di balera sbarcano a castiglion fiorentino

Gli Avanzi di Balera, trio comico di Arezzo, saranno a Castiglion Fiorentino questa sera, venerdì 10 luglio. La loro esibizione si inserisce in un evento locale, senza ulteriori dettagli sul programma o sul luogo specifico. La performance è prevista per la serata di oggi e rappresenta un ritorno del trio nella zona. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali altri appuntamenti o partecipazioni future.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Con Dio, sagra e famiglia: tornano gli Avanzi di Balera, il trio comico aretino sarà a Castiglion Fiorentino, stasera venerdì 10 luglio. “Su incarico del Comune abbiamo organizzato la serata, ad oggi sono disponibili ancora pochissimi biglietti” dichiara il Presidente della Pro Loco, Paolo Faralli. Castiglion Fiorentino ospita, quindi, “Dio, sagra e famiglia”, spettacolo degli Avanzi di Balera inserito nel programma estivo della città. L’appuntamento è per stasera venerdì 10 luglio alle ore 21.15 al piazzale del Cassero. Lo storico trio comico aretino, formato da Francesco Maria Rossi, Alessandro Lisi e Santi Cherubini, torna davanti al pubblico con uno spettacolo che riprende il linguaggio ironico e popolare che ne ha segnato il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Dio, sagra e famiglia: tornano gli Avanzi di BaleraVenerdì 10 luglio, a Castiglion Fiorentino, si terrà una serata con gli Avanzi di Balera, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco.

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