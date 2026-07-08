Dio sagra e famiglia | tornano gli Avanzi di Balera

Venerdì 10 luglio, a Castiglion Fiorentino, si terrà una serata con gli Avanzi di Balera, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. Il presidente dell’associazione ha dichiarato che sono rimasti pochi biglietti disponibili. L’evento si svolgerà nel contesto di una sagra dedicata a temi come Dio, la famiglia e la tradizione. La partecipazione sembra aver suscitato grande interesse tra il pubblico locale.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Dio, sagra e famiglia: tornano g li Avanzi di Balera Gli Avanzi di Balera a Castiglion Fiorentino, venerdì 10 luglio. "Su incarico del Comune abbiamo organizzato la serata, ad oggi sono disponibili ancora pochissimi biglietti" dichiara il Presidente della Pro Loco, Paolo Faralli. Castiglion Fiorentino ospita, quindi, “Dio, sagra e famiglia”, spettacolo degli Avanzi di Balera inserito nel programma estivo della città. L'appuntamento è per venerdì 10 luglio alle ore 21.15 al piazzale del Cassero. Lo storico trio comic o aretino, formato da Francesco Maria Rossi, Alessandro Lisi e Santi Cherubini, torna davanti al pubblico con uno spettacolo che riprende il linguaggio ironico e popolare che ne ha segnato il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Gli Avanzi di Balera già sold out

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