Gli agenti IA arrivano su WhatsApp Instagram e Messenger | ecco cosa cambia nelle tue conversazioni

Gli agenti IA sono stati introdotti nelle piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Instagram e Messenger. Questi strumenti consentono risposte automatiche e rapide ai messaggi degli utenti, migliorando l’interazione. La tecnologia permette di gestire le conversazioni in modo più efficiente, offrendo risposte personalizzate senza intervento umano diretto. La presenza di questi agenti si applica a diversi settori, inclusi servizi clienti e aziende, e si integra nelle chat senza modificare visibilmente il funzionamento delle app.

Facciamo un gioco. Immaginate di scrivere a una pasticceria su Instagram mentre siete in treno e di ricevere una risposta perfetta, immediata, cordiale. Poi cambiate canale, stesso ritmo, stesso tono. E se non fosse un essere umano, ma qualcosa di diverso a rispondere sempre più spesso? L’aria è cambiata: ma è una rivoluzione che ci porterà più vicini l’uno all’altro o verso un territorio. sconosciuto? Ecco l’enigma: cosa cambia davvero per sempre, quando sono le IA a invadere le chat? Mazzate e filosofia – Il duello silenzioso delle big tech. Nel cuore di WhatsApp, Instagram e Messenger si prepara una battaglia: Meta ha appena svelato il suo Meta Business Agent, un’ intelligenza artificiale dedicata ai professionisti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su WhatsApp.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WhatsApp, arrivano gli username: cosa cambia per il numero di telefonoWhatsApp ha annunciato l’introduzione degli username, che permetteranno agli utenti di essere identificati senza usare il numero di telefono.

Temi più discussi: Digitale: Meta punta su Whatsapp e ‘business agent’ per innovare il rapporto aziende-clienti; WhatsApp Business, arrivano nuove funzionalità con l’IA; WhatsApp Business Summit Italia: Meta accelera sul business messaging con Meta Business Agent; ChatGPT verso la super app: se la chat diventa un negozio, di chi ci stiamo fidando?.

WhatsApp Business, arrivano nuove funzionalità con l’IAMeta trasforma la chat professionale in uno strumento di assistenza e acquisizione clienti. Arriverà presto in Italia, ci si può già iscrivere: ecco come funziona ... msn.com

Su WhatsApp gli agenti AI rispondono a nome delle aziendeA Milano, WhatsApp spiega come i suoi agenti AI all'interno delle chat possano aiutare le aziende di ogni dimensione. techprincess.it