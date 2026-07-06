WhatsApp ha annunciato l’introduzione degli username, che permetteranno agli utenti di essere identificati senza usare il numero di telefono. Questa modifica rappresenta il primo cambiamento significativo dall’origine della piattaforma. Gli utenti potranno condividere un nome utente invece del numero di telefono per ricevere messaggi e chiamate. La funzione sarà disponibile nelle prossime settimane e potrà essere impostata nelle impostazioni dell’app. La modifica riguarda tutti gli utenti che aggiorneranno l’app alla versione più recente.

AGI - Per la prima volta dalla nascita della piattaforma, WhatsApp cambia uno dei suoi elementi più caratteristici: l'identità degli utenti non sarà più legata esclusivamente al numero di telefono. Meta ha avviato il rilascio degli username, nomi utente univoci che permetteranno di avviare una conversazione senza dover comunicare il proprio numero a chi non è già presente nella rubrica. Si tratta di una svolta per l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre tre miliardi di utenti attivi, e di una modifica che punta soprattutto a rafforzare la privacy. Fino a oggi, infatti, chiunque fosse in possesso di un numero di telefono poteva cercare e contattare il relativo account WhatsApp. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - WhatsApp, arrivano gli username: cosa cambia per il numero di telefono

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Arrivano gli USERNAME su WhatsApp: Perché Ti Conviene Averne Uno

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