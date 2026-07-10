Giustizia uffici di prossimità in molti comuni
È stato annunciato il progetto degli Uffici di prossimità in Umbria, un'iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia e sostenuta dalla Regione. L'obiettivo è avvicinare i servizi giudiziari ai cittadini e potenziare la presenza sul territorio. La presentazione si è svolta a Villa Umbra, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni locali. Il progetto riguarda l'apertura di uffici in diversi comuni dell'area, con l'intento di migliorare l'accesso ai servizi legali.
Al via il progetto degli Uffici di prossimità in Umbria. L’iniziativa che avvicina la giustizia ai cittadini e rafforza i servizi sul territorio, cui ha aderito la Regione, promosso dal Ministero della giustizia, è stata presentata a Villa Umbra. Il progetto, affidato a livello regionale alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, promuove un servizio giustizia più vicino al cittadino, realizzando una rete di “Uffici di prossimità”, in grado di offrire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione diretti soprattutto alle cosiddette “fasce deboli”, decongestionando l’accesso ai Tribunali grazie alla collaborazione e il coinvolgimento degli enti locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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