Giustizia uffici di prossimità in molti comuni

Notizia in breve

È stato annunciato il progetto degli Uffici di prossimità in Umbria, un'iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia e sostenuta dalla Regione. L'obiettivo è avvicinare i servizi giudiziari ai cittadini e potenziare la presenza sul territorio. La presentazione si è svolta a Villa Umbra, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni locali. Il progetto riguarda l'apertura di uffici in diversi comuni dell'area, con l'intento di migliorare l'accesso ai servizi legali.