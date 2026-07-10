Giustizia Confintesa | L' organizzazione del personale resta materia del contratto

Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto integrativo del Ministero della Giustizia hanno ribadito che l’organizzazione del personale rimane una questione definita dal contratto collettivo. La dichiarazione è stata rilasciata in seguito a discussioni sul tema, senza ulteriori dettagli specifici. Le parti coinvolte hanno confermato l’accordo sulla materia, senza comunicare modifiche o novità rispetto alle precedenti disposizioni contrattuali. La questione riguarda l’assetto organizzativo e la gestione delle risorse umane all’interno del ministero.

Roma, 10 lug. - (Adnkronos) - Confintesa Fp e le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto integrativo del Ministero della Giustizia – Confsal Unsa, Cisl Fp, Uil Fp Giustizia e Flp – hanno assunto una posizione unitaria a tutela dell'accordo sottoscritto il 29 aprile 2026 con il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dopo le recenti iniziative del Consiglio Superiore della Magistratura relative all'impiego del personale amministrativo negli uffici giudiziari. Il confronto nasce dalle linee guida approvate dal Csm il 24 giugno sull'Ufficio per il processo, nelle quali si indica che il personale stabilizzato dovrebbe dedicare almeno il 70% dell'orario al supporto diretto ai magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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