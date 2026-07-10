Giovani senza passioni l’allarme di Crepet | Campiamo fino a 94 anni se non hai un desiderio sono lunghi Terribile aspettare la casa del nonno

Un esperto ha segnalato che molti giovani oggi vivono senza passioni o obiettivi chiari. Nella sua visita a un liceo, ha chiesto agli studenti cosa li motivi, ricevendo risposte che evidenziano una scarsa presenza di stimoli. Con l’aspettativa di vivere fino a 94 anni, ha sottolineato come, senza desideri, il tempo possa sembrare infinito. La sua osservazione mette in luce una generazione percepita come priva di spinta.

Entra in un’aula di liceo e lancia una domanda diretta ai ragazzi seduti tra i banchi, cercando di sondare cosa li spinga all’azione. La risposta che ottiene rivela una mancanza di stimoli capace di spiazzare gli adulti. Lo psichiatra Paolo Crepet, durante un intervento nel salotto televisivo di Massimo Gramellini “In altre parole”, ha condiviso un episodio vissuto in prima persona, rimbalzato in queste ore su Instagram. Il racconto parte da un tentativo di smuovere gli adolescenti, andato a scontrarsi contro un muro di profondo disinteresse: “Io vado in un liceo e dico: ‘Cosa vi farebbe alzare domani mattina un’ora prima?’ Silenzio generale, poi si alza una ragazza e mi dice: ‘La sveglia’”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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I giovani fanno sempre meno se**o: perché nell’epoca delle app, del porno online e dell’AI il desiderio sembra essersi spentoI giovani mostrano un calo nell’interesse per il sesso, secondo alcuni studi recenti.

Argomenti più discussi: Umberto, dalla passione per l'informatica al 100 all'industriale. Ai ragazzi dico: ponetevi un obiettivo e date il massimo; Il 15enne Edoardo Masini primo classificato alla gara nazionale di latino e greco Latinus Ludus Mondaino. Biancani e Murgia l’accolgono in Comune: Un esempio di impegno, talento e passione per lo studio; Lettura, i più giovani trainano la passione per i libri: oltre la metà dei bambini legge ogni giorno. Resta alta la quota di non lettori tra gli adulti; 'La disperanza? Una parola antica per vivere senza illusioni'.

Beati i giovani , le passioni , l’azzardo e l’incoscienza ! Forza ragazzi #Ultimo x.com

Giovani senza passioni, l’allarme di Crepet: Campiamo fino a 94 anni, se non hai un desiderio sono lunghi. Terribile aspettare la casa del nonnoEntra in un’aula di liceo e lancia una domanda diretta ai ragazzi seduti tra i banchi, cercando di sondare cosa li spinga all'azione. La risposta che ottiene rivela una mancanza di stimoli capace di s ... orizzontescuola.it